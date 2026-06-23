Warum am Reumannplatz jetzt Bänke entfernt wurden

Unter den Anrainern in Favoriten formt sich bereits Widerstand aufgrund der sinkenden Anzahl an Sitzmöglichkeiten vor Ort. Darum wurden die Bänke entfernt.
Mehr Grün, mehr Platz und mehr Holzbänke, auf denen es sich beim Tichy-Eis-Schlecken besonders gut aushalten lässt. So das Versprechen nach Fertigstellung der Neugestaltung des Reumannplatzes in Favoriten im Jahr 2020.
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