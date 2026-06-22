Waffenfund bei illegalem Pokerturnier

Waffen und Bargeld sichergestellt

Bei der anschließenden, über acht Stunden andauernden Durchsuchung des gesamten Lokals stellten die rund 50 Beamten mehrere tausend Franken Bargeld, Spielchips, Elektronik sowie Waffen sicher. Gegen die verantwortlichen Personen wurde von der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) ein Strafverfahren eingeleitet. In der Schweiz drohen Organisatoren illegaler Spielbankenspiele Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren!