Waffenfund bei illegalem Pokerturnier

Versammelt hatten sich die Zocker in einem Industriegebäude am Rande der Gemeinde Tübach. Nach Hinweisen auf illegale Pokerspiele stürmte eine Interventionseinheit der Kantonspolizei St. Gallen die Räumlichkeiten und traf dort achtzehn Personen an.
Waffen und Bargeld sichergestellt
Bei der anschließenden, über acht Stunden andauernden Durchsuchung des gesamten Lokals stellten die rund 50 Beamten mehrere tausend Franken Bargeld, Spielchips, Elektronik sowie Waffen sicher. Gegen die verantwortlichen Personen wurde von der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) ein Strafverfahren eingeleitet. In der Schweiz drohen Organisatoren illegaler Spielbankenspiele Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren!
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