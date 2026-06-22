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2,7 Tonnen

Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien

Ausland
22.06.2026 09:05
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Australien hat den größten Kokain-Fund aller Zeiten zu vermelden: In einem Vorort von Sydney hat die Polizei in geheimen unterirdischen Bunkern 2,7 Tonnen der Droge entdeckt – in einem Wert von rund 500 Millionen Euro.

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Die Ermittler fanden das Kokain in Kunststoffbehältern, die unter falschen Böden von Schiffscontainern auf einem Grundstück im Vorort Londonderry im Westen Sydneys versteckt waren. Die Menge habe etwa drei Millionen einzelnen Deals entsprochen.

Dem Zugriff gingen größere Ermittlungen gegen ein internationales Drogennetzwerk voraus. Zusammen mit bereits zuvor beschlagnahmten 178 Kilogramm Kokain und 142 Kilogramm Methamphetamin wurden damit mittlerweile mehr als drei Tonnen Drogen aus dem Verkehr gezogen.

Rekordmenge gefunden
Rekordmenge gefunden(Bild: AFP/HANDOUT)
Ein riesiges Versteck wurde ausgehoben.
Ein riesiges Versteck wurde ausgehoben.(Bild: AFP/HANDOUT)

Verdächtige festgenommen
Zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren hätten versucht zu fliehen, seien aber von Beamten gestellt und festgenommen worden, hieß es. Ihnen wird vorgeworfen, im Besitz einer kommerziellen Menge illegal importierter Drogen gewesen zu sein. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen lebenslange Haft. Zuvor waren im Rahmen der im Mai angelaufenen Ermittlungen bereits sechs Verdächtige festgenommen worden.

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Nach Angaben der Behörden kam die Ladung zunächst an der Küste des Bundesstaates Queensland im Nordosten Australiens an. Die Polizei geht davon aus, dass die Drogen anschließend im Auftrag einer organisierten kriminellen Gruppe nach Sydney transportiert wurden. 

Australien gilt wegen der im weltweiten Vergleich sehr hohen Kokainpreise als besonders lukrativer Absatzmarkt für internationale Drogenschmuggler.

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