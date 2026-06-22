Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier

Fahndung im Großraum Innsbruck ausgelöst

Nach dem Coup ergriff das Trio mit dem Pkw – einem auffällig lauten und PS-starken dunklen Fahrzeug – die Flucht in unbekannte Richtung. „Sofort nach Eingang des Alarms wurde eine Fahndung für den Großraum Innsbruck ausgelöst“, so die Ermittler. Auch am Montagmorgen wurde noch intensiv nach den Räubern gesucht.