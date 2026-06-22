Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier

Szenen wie in einem Actionfilm spielten sich in der Nacht nach dem Wochenende in der Tiroler Landeshauptstadt ab! Ein maskiertes Trio setzte einen Pkw gegen die Auslage eines Juweliers. Im Anschluss plünderten die Täter die Vitrinen. Eine Großfahndung wurde ausgelöst.
Ereignet hat sich der filmreife Coup in der Nacht auf Montag. Laut Angaben der Polizei setzten drei maskierte Täter gegen 3.30 Uhr ein Auto gegen die Auslage des Juweliers in Innsbruck. Im Anschluss brachen sie mehrere Vitrinen auf und stahlen zahlreiche wertvolle Schmuckstücke.
Fahndung im Großraum Innsbruck ausgelöst
Nach dem Coup ergriff das Trio mit dem Pkw – einem auffällig lauten und PS-starken dunklen Fahrzeug – die Flucht in unbekannte Richtung. „Sofort nach Eingang des Alarms wurde eine Fahndung für den Großraum Innsbruck ausgelöst“, so die Ermittler. Auch am Montagmorgen wurde noch intensiv nach den Räubern gesucht.
Wie hoch der Wert der gestohlenen Beute ist, steht bisher nicht fest.
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