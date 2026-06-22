Technischer Defekt: VW Bully ging in Flammen auf

Fahrzeug völlig zerstört

Alle acht Insassen konnten den Kleinbus unverletzt verlassen. Ein erster Löschversuch des Lenkers mit einem Handfeuerlöscher blieb erfolglos. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren aus Fontanella und Sonntag stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und wurde durch das Feuer fast vollständig zerstört. Als möglicher Auslöser für den Brand wird eine gerissene Benzinleitung vermutet.