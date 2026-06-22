Technischer Defekt: VW Bully ging in Flammen auf

Große Aufregung am Samstag in Sonntag (Vorarlberg): Ein mit acht Personen besetzter Kleinbus fing während der Fahrt plötzlich Feuer. Alle Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Wagen brannte komplett aus.
Ein 36-Jähriger war am Vormittag mit seinem VW Bully gemeinsam mit sieben weiteren Personen auf der Straße Türtsch in Sonntag bergwärts, als rund 800 Meter nach der Abzweigung von der L193 plötzlich der Motor den Dienst versagte und Flammen aus dem Heck des Fahrzeugs züngelten.
Fahrzeug völlig zerstört
Alle acht Insassen konnten den Kleinbus unverletzt verlassen. Ein erster Löschversuch des Lenkers mit einem Handfeuerlöscher blieb erfolglos. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren aus Fontanella und Sonntag stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und wurde durch das Feuer fast vollständig zerstört. Als möglicher Auslöser für den Brand wird eine gerissene Benzinleitung vermutet.
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