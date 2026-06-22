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Absturz in Mittelberg

Bergsteiger (59) stürzt 50 Meter in den Tod

Vorarlberg
22.06.2026 08:44
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein tragischer Alpinunfall hat am Sonntag einem 59-jährigen Deutschen in Mittelberg (Kleinwalsertal) in Vorarlberg das Leben gekostet. Der Mann war nach der Begehung eines Klettersteigs auf dem Abstiegsweg ausgerutscht und über felsiges Gelände in die Tiefe gestürzt. Für den Wanderer kam jede Hilfe zu spät.

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Der Deutsche war laut Polizeiangaben allein im Gemeindegebiet von Mittelberg unterwegs. Seine Tour führte ihn zunächst über den anspruchsvollen Mindelheimer Klettersteig, den er problemlos absolvierte. Beim anschließenden Rückweg kam es zur Katastrophe: Auf dem Abstieg vom Kemptner Kopf rutschte der Mann auf dem Wanderweg aus. Er verlor den Halt und stürzte über steiles und von Felsen durchsetztes Gelände in die Tiefe, ehe er nach rund 50 Metern regungslos in einer schwer zugänglichen Felsrinne zum Liegen kam.

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Zeugen stiegen zum Verunfallten ab
Der tragische Unfall wurde von mehreren anderen Wanderern beobachtet. Diese erkannten sofort den Ernst der Lage und eilten dem Mann zu Hilfe, wobei sie angesichts des steilen Geländes auch selbst ein großes Risiko auf sich nahmen. Beim Verunfallten angekommen, leiteten die Helfer umgehend Reanimationsmaßnahmen ein.

Jede Hilfe kam für den Mann zu spät
Trotz des bewundernswerten Einsatzes der Ersthelfer gab es für den 59-Jährigen keine Rettung mehr. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Deutsche beim Absturz massive Verletzungen, insbesondere im Kopfbereich. Er verstarb noch vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte an der Unfallstelle. Den Einsatzmannschaften blieb schließlich nur noch die traurige Pflicht, den Leichnam zu bergen.

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