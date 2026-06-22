Bergsteiger (59) stürzt 50 Meter in den Tod

Der Deutsche war laut Polizeiangaben allein im Gemeindegebiet von Mittelberg unterwegs. Seine Tour führte ihn zunächst über den anspruchsvollen Mindelheimer Klettersteig, den er problemlos absolvierte. Beim anschließenden Rückweg kam es zur Katastrophe: Auf dem Abstieg vom Kemptner Kopf rutschte der Mann auf dem Wanderweg aus. Er verlor den Halt und stürzte über steiles und von Felsen durchsetztes Gelände in die Tiefe, ehe er nach rund 50 Metern regungslos in einer schwer zugänglichen Felsrinne zum Liegen kam.