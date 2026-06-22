Förderstopp ist vorbei: Politik gibt Gelder frei!

Dieses hässliche Thema ließ nicht nur Ping-Pong-Tische beben, sondern erschütterte den gesamt österreichischen Sport: Missbrauchsvorwürfe gegen einen Nachwuchstrainer brachten den Österreichischen Tischtennisverband (ÖTTV) ins Wanken – und führten zwischenzeitlich sogar zum Stopp öffentlicher Fördergelder. Trainings, Nachwuchsarbeit und sogar die Zukunftspläne von Bundesliga-Klubs und damit von der Liga standen plötzlich auf unsicherem Boden.