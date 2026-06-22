Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen

Bald soll man auch Teilzeit studieren können

Geplant hat Holzleitner etwa die Einführung eines Teilzeitstudiums, laut Ministerium arbeiten 68 Prozent der Studierenden neben dem Studium, viele kümmern sich zudem um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige. „Nicht die Studierenden sollen sich an das System anpassen, das System soll sich an die Studierenden anpassen“, so die SPÖ-Ministerin. Wer nebenbei arbeitet oder familiäre Verpflichtungen hat, solle künftig nicht länger als Student zweiter Klasse gelten. Das Studium müsse sich stärker an den tatsächlichen Lebensrealitäten orientieren. Konkret bedeutet das: Keine 30 ECTS-Punkte pro Semester, um Mindeststudienzeit zu erreichen sowie felxiblere Gestaltung der Lehrveranstaltungen. Die Ministerin hofft dadurch auf mehr Uni-Abschlüsse und weniger Abbrüchen.