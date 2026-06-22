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Pioneers holen einen Adler zurück nach Vorarlberg

Eishockey
22.06.2026 10:55
In den vergangenen Saisonen jubelte Guus van Nes für die Villacher Adler, ab 18. September geht ...
In den vergangenen Saisonen jubelte Guus van Nes für die Villacher Adler, ab 18. September geht er wieder für die Pioneers auf Torjagd.(Bild: Georgios Papaconstantis)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Nachdem lange unklar gewesen ist, wie es mit den Pioneers Vorarlberg weitergehen soll, nimmt die Kaderplanung der Feldkircher für die neue ICE Hockey League-Saison immer mehr Fahrt auf. Zuletzt wurde mit Alex Caffi und Leon Sommer das Goalie-Duo benannt. Am Montag konnten die Pioneers dann einen echten Transfercoup landen.

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Er ist wieder da! Die Rede ist von Guus van Nes. Der 29-jährige Niederländer, der in den vergangenen beiden Saisonen für die Villacher Adler in der ICE Hockey League in 88 Spielen 31 Tore und 25 Assists gescort hatte, kehrt ins Ländle zurück!

Nummer zwei in der Debütsaison
Denn sein erstes Österreich-Engagement hatte der Flügelstürmer bei den Pioneers. In der ICE-Debütsaison der Feldkircher machte der 1,93-Meter-Mann in 34 Partien elf Tore und 13 Assists und war damit der zweitbeste Scorer hinter dem Kanadier Jack Jacome, der in 48 Partien neun Tore und 20 Assists landen konnte.

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Nur der MVP war besser
In der Spielzeit 2023/24 steigerte sich Van Nes zwar auf 19 Tore und 33 Assists in 48 Spielen – damit war der Links-Shooter aber erneut nur die Nummer zwei der Pioneers-Scorer. Die Nummer eins? Steve Owre (Kan), der  dank seiner 31 Tore und 31 Assists auch zum MVP der Liga gewählt wurde.

In der neuen Saison wird Guus van Nes wieder im Trikot der Pioneers spielen.
In der neuen Saison wird Guus van Nes wieder im Trikot der Pioneers spielen.(Bild: Andreas Tröster)

Führungsrolle angedacht
Bei seinem zweiten Engagement soll Van Nes dank seiner Routine eine Führungsrolle einnehmen und das neu zu formierende Team, das neben zehn Importspielern vor allem junge Österreicher umfassen soll, mitziehen. 

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