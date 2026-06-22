Pioneers holen einen Adler zurück nach Vorarlberg

Nur der MVP war besser

In der Spielzeit 2023/24 steigerte sich Van Nes zwar auf 19 Tore und 33 Assists in 48 Spielen – damit war der Links-Shooter aber erneut nur die Nummer zwei der Pioneers-Scorer. Die Nummer eins? Steve Owre (Kan), der dank seiner 31 Tore und 31 Assists auch zum MVP der Liga gewählt wurde.