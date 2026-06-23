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Ärger am Italo-Strand

Wie im Mittelalter? Mauer trennt Männer und Frauen

Ausland
23.06.2026 05:00
Eine Mauer in Italien, die ein bisschen an die Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko erinnert, ...
Eine Mauer in Italien, die ein bisschen an die Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko erinnert, sorgt aktuell für Aufregung und Debatten. Krone+ klärt auf.(Bild: APA-Images / dpa / Alvise Armellini)
Porträt von Michael Pichler
Von Michael Pichler

In der Sauna kennt man ja noch getrennte Geschlechterbereiche, aber am Strand? In Italien beharrt eine Stadt als eine der letzten Europas genau auf diese Trennung. Als aktuell eine Touristin absichtlich in den Männerbereich stürmte, löste sie einen Tumult aus. Krone+ erzählt die einmalige Geschichte – und was eine kleine Laus und ein Zahnseiden-Tanga damit zu tun haben. 

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Die Sommersaison läuft schon prächtig, Tausende stürmen den einzigartigen Italo-Strand, auf dem die Besucher nur zwischen einem und zwei Euro Eintritt zahlen. Und dann steht das auf einem Schild: Frauen mit Kindern bis zwölf Jahren links und Männer rechts.

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