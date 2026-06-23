Ärger am Italo-Strand
Wie im Mittelalter? Mauer trennt Männer und Frauen
In der Sauna kennt man ja noch getrennte Geschlechterbereiche, aber am Strand? In Italien beharrt eine Stadt als eine der letzten Europas genau auf diese Trennung. Als aktuell eine Touristin absichtlich in den Männerbereich stürmte, löste sie einen Tumult aus. Krone+ erzählt die einmalige Geschichte – und was eine kleine Laus und ein Zahnseiden-Tanga damit zu tun haben.
Die Sommersaison läuft schon prächtig, Tausende stürmen den einzigartigen Italo-Strand, auf dem die Besucher nur zwischen einem und zwei Euro Eintritt zahlen. Und dann steht das auf einem Schild: Frauen mit Kindern bis zwölf Jahren links und Männer rechts.
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