Grabher trifft in Wimbledon auf eine alte Bekannte

Die Vorbereitung auf Rasen war im Vorfeld denkbar kurz. In den vergangenen Wochen war die 29-Jährige auf Sand unterwegs, spielte am Mittwoch noch das Achtelfinale des WTA-125er-Turniers in Brescia, das sie mit 2:6, 6:4, 5:7 gegen die Ukrainerin Anastasia Sobolieva verlor. Erst danach ging es für die Dornbirnerin nach England, wo sie noch einige Trainingseinheiten auf Rasen einlegen konnte.