Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Im Recyclingwerk

Welche Schätze in den Müllbergen gefunden werden

Klima
22.06.2026 21:22
Rohstoffberge – Recyclingexperte Erwin Janda, Dr. Harald Hauke und Krone- Umweltredakteur Mark ...
Rohstoffberge – Recyclingexperte Erwin Janda, Dr. Harald Hauke und Krone- Umweltredakteur Mark Perry beim Lokalaugenschein(Bild: Imre Antal)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Lokalaugenschein der „Krone“ in Enns (OÖ):  in einer der modernsten Recyclinganlagen des Landes wird Europas Abfall zu „Gold“ veredelt. Wie das geht, hat Öko-Redakteur Mark Perry recherchiert. 

0 Kommentare

Es klingt wie in einer Fabrik aus der Zukunft. Förderbänder rauschen durch riesige Hallen, Sensoren blitzen im Sekundentakt auf, gewaltige Maschinen sortieren in atemberaubender Geschwindigkeit, was viele von uns achtlos in den Gelben Sack werfen. Wer das Recyclingwerk TriPlast im Ennshafen besucht, erlebt hautnah, wie aus vermeintlichem Abfall wertvolle Rohstoffe für morgen entstehen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
22.06.2026 21:22
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
135.908 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.871 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.217 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1099 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
773 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
FPÖ-Geburtstagsfeier: Kritik an Gästeliste
689 mal kommentiert
Bussi für AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel in der Hofburg. Herbert Kickls Gästeliste sorgt für ...
Mehr Klima
Krone Plus Logo
Im Recyclingwerk
Welche Schätze in den Müllbergen gefunden werden
Bundesländervergleich
Hitze steigt in Wien schneller als sonstwo im Land
Es wird immer wärmer
Gletscherschwund am Dachstein kaum aufzuhalten
Krone Plus Logo
Tipps für kühles Heim
Gegen Hitze: Warum Sie das Licht abdrehen sollten
40 Prozent in Europa
Das reichste Zehntel zerstört Umwelt am meisten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf