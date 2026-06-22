Welche Schätze in den Müllbergen gefunden werden

Lokalaugenschein der „Krone“ in Enns (OÖ): in einer der modernsten Recyclinganlagen des Landes wird Europas Abfall zu „Gold“ veredelt. Wie das geht, hat Öko-Redakteur Mark Perry recherchiert.
Es klingt wie in einer Fabrik aus der Zukunft. Förderbänder rauschen durch riesige Hallen, Sensoren blitzen im Sekundentakt auf, gewaltige Maschinen sortieren in atemberaubender Geschwindigkeit, was viele von uns achtlos in den Gelben Sack werfen. Wer das Recyclingwerk TriPlast im Ennshafen besucht, erlebt hautnah, wie aus vermeintlichem Abfall wertvolle Rohstoffe für morgen entstehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.