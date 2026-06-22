Welche Schätze in den Müllbergen gefunden werden

Es klingt wie in einer Fabrik aus der Zukunft. Förderbänder rauschen durch riesige Hallen, Sensoren blitzen im Sekundentakt auf, gewaltige Maschinen sortieren in atemberaubender Geschwindigkeit, was viele von uns achtlos in den Gelben Sack werfen. Wer das Recyclingwerk TriPlast im Ennshafen besucht, erlebt hautnah, wie aus vermeintlichem Abfall wertvolle Rohstoffe für morgen entstehen.