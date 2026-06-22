Vater zu Tochter: „Werde dir den Kopf ausreißen!“

Vater wollte Beziehung zu türkischstämmigen Mann verhindern

Was auf dem Video festgehalten wurde, wiegt schwer. Laut Anklage wollte der Vater verhindern, dass seine Tochter eine Beziehung mit einem türkischstämmigen Mann führt. So hat er seiner Tochter gedroht, sie zu schlagen, wenn er sie nochmals mit einem Türken erwischen sollte. Während er seiner Tochter eine Ohrfeige versetzte, forderte er sie auf, still zu sein und nicht zu schreien. Als sie dennoch reagiert, folgen brutalere Drohungen: „Wenn du nochmals schreist, werde ich dir den Kopf ausreißen, dich in den Dreck werfen, dich zertreten und umbringen.“