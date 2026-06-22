FHV sorgt für mehr Effizienz der E-Busse im Ländle

Mit bald 140 E-Bussen ist Vorarlberg Vorreiter im Hinblick auf elektrischen Linienverkehr. Ein Forschungsteam an der Fachhochschule zeigt nun, wie der Betrieb der Fahrzeuge effizienter und kostengünstiger gelingen kann. Digitale Simulationen spielen dabei eine Schlüsselrolle für den Erfolg.
Das Ländle baut seine Vorreiterrolle im nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr weiter aus: Bis Mitte des Jahres wird die Flotte auf rund 140 Elektrobusse anwachsen. Deren Einsatz ist jedoch hochkomplex. An der FH Vorarlberg widmet sich daher das Projekt „FreeE-Bus“ der Aufgabe, das Zusammenspiel von Fahrplänen, Ladezeiten und der Topografie so zu optimieren, dass ein verlässlicher und wirtschaftlicher Betrieb garantiert ist.
Gelände als Herausforderung und Chance
Gerade die bergige Landschaft Vorarlbergs stellt die E-Busse vor besondere Hürden, da Steigungen den Energieverbrauch signifikant in die Höhe treiben. Experten des Projekts betonen jedoch, dass sich daraus auch ein Vorteil ergibt: Bei Talfahrten kann durch das Bremsen, die sogenannte Rekuperation, besonders effizient Energie zurückgewonnen werden. Um dieses komplexe Zusammenspiel zu meistern, wurde das System digital nachgebildet.
Lösung für Verkehrsbetriebe
Mithilfe von Simulationen berechnen die Forscher, wie sich der Ladezustand der Batterien auf den verschiedenen Linien ändert und wann der beste Zeitpunkt zum Aufladen ist. Verkehrsunternehmen erhalten so eine essenzielle Grundlage für ihre Einsatzplanung. Die entwickelten Open-Source-Modelle stehen interessierten Firmen frei zur Verfügung und sollen den öffentlichen Verkehr schrittweise zu einem klimafreundlichen System der Zukunft machen.
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