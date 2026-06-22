FHV sorgt für mehr Effizienz der E-Busse im Ländle

Das Ländle baut seine Vorreiterrolle im nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr weiter aus: Bis Mitte des Jahres wird die Flotte auf rund 140 Elektrobusse anwachsen. Deren Einsatz ist jedoch hochkomplex. An der FH Vorarlberg widmet sich daher das Projekt „FreeE-Bus“ der Aufgabe, das Zusammenspiel von Fahrplänen, Ladezeiten und der Topografie so zu optimieren, dass ein verlässlicher und wirtschaftlicher Betrieb garantiert ist.