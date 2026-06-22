US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft

„Am 21. Juni führte die Joint Task Force ,Southern Spear‘ auf Anweisung des SOUTHCOM-Kommandanten General Francis L. Donovan einen tödlichen kinetischen Angriff auf ein Schiff durch, das von als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben wurde. Nach Erkenntnissen der Geheimdienste befand sich das Schiff auf bekannten Drogenhandelsrouten in der Karibik und war an Drogenhandelsaktivitäten beteiligt“, teilte das für die Region zuständige Südkommando (SOUTHCOM) des US-Militärs am Montag auf X (vormals Twitter) mit.