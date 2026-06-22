Brisante Mails: Watschn für die Vorarlberger ÖVP

Der Zugang zu der begehrten Information sei folglich „nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu beurteilen“, so das LVwG, das den Bescheid des Landes aufhob. Dieses muss nun neu über die Herausgabe entscheiden, diesmal allerdings auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes. Ob das Land die E-Mails tatsächlich so bald freigibt, ist allerdings fraglich – laut ORF habe das Land mitgeteilt, den Fall rechtlich prüfen zu wollen und „die Interessen an der ungehinderten Informationsbeschaffung für journalistische Tätigkeit“ gegen das „Interesse der betroffenen Person, vor Offenlegung der Information eine Stellungnahme abgeben zu können“ abzuwägen.