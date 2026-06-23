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44 Tore in 2 Jahren

Altachs neuer Japan-Stürmer ist ein Versprechen

Fußball National
23.06.2026 07:25
Shingo Nakano hat in Altach angeheuert.
Shingo Nakano hat in Altach angeheuert.(Bild: SCR Altach)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Shingo Nakano, Altachs Neuerwerbung, spielte zuletzt in der höchsten Liga in Singapur. Bei Albirex Niigata, einem hierzulande weitgehend unbekannten Klub. 44 Tore in zwei Saisonen sind ein Versprechen, das der Japaner in Altach erst bestätigen muss.

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Sein Ex-Klub wurde gerade erst vor wenigen Tagen in FC Jurong umbenannt. Ein Verein der 2003 aufgelöst wurde und in diesen Tagen eine Wiederauferstehung feiert. Bei genauem Hinschauen entdeckt man in der Historie des mehrfachen Meisters von Singapur eine Persönlichkeit, die damals im Inselstaat eine Fußballgröße war – die mittlerweile im Ländle, genauer gesagt in Rankweil ansässig ist: Pak Au Yeong.

Pak Au Yeong absolvierte 80 Länderspiele für Singapur, war jahrelang der Kapitän des Teams.
Pak Au Yeong absolvierte 80 Länderspiele für Singapur, war jahrelang der Kapitän des Teams.(Bild: Elred Faisst)

Keine absolute Top-Liga
80 Länderspiele für Singapur stehen in seiner Vita, so nebenbei war er fünf Jahre lang der Teamkapitän. Zu seiner Karriere betrieb er stets Understatement, dem Schreiber dieser Zeilen erklärte er einst, er habe in der Jugend Fußball gespielt. Erst später stellte sich heraus, wer Pak Au Yeong wirklich ist. Shingo Nakano kennt Au Yeong zwar nicht persönlich. Aber er kann Singapurs Liga gut einschätzen: „Die beste Liga in Ostasien gab es zu meiner Zeit in Thailand, Singapur war schon ganz gut, aber keine Topliga. Das ist auch heute noch so.“

Sohn kickt, Tochter spielt Badminton
Nur teilweise abhängig vom Fußball haben sich die Kinder von Pak Au Yeong im Sport entwickelt: Sohn Daniel war zuletzt bei Austria Lustenau unter Vertrag, spielt in der kommenden Saison bei SW Bregenz. Tochter Serena zählt zu den besten Badminton-Spielerinnen in Österreich und feiert nach ihrem Wechsel nach Kopenhagen Erfolge mit ihren dänischen Partnern. Der dritte Sprößling der Au Yeongs, Alexander, ist ein Künstler. Seine ganz große Liebe gilt der Fotografie. Elred Faisst

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