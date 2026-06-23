Altachs neuer Japan-Stürmer ist ein Versprechen

Keine absolute Top-Liga

80 Länderspiele für Singapur stehen in seiner Vita, so nebenbei war er fünf Jahre lang der Teamkapitän. Zu seiner Karriere betrieb er stets Understatement, dem Schreiber dieser Zeilen erklärte er einst, er habe in der Jugend Fußball gespielt. Erst später stellte sich heraus, wer Pak Au Yeong wirklich ist. Shingo Nakano kennt Au Yeong zwar nicht persönlich. Aber er kann Singapurs Liga gut einschätzen: „Die beste Liga in Ostasien gab es zu meiner Zeit in Thailand, Singapur war schon ganz gut, aber keine Topliga. Das ist auch heute noch so.“