Der strahlende Sopran von Nikola Hillebrand

Intensive Hinwendung zum jeweiligen Moment

Hier und mehrfach bei weiteren mystischen Liedern, wie etwa „Ganymed“ nach Goethe, spürte man eine intensive Hinwendung der Sängerin zum jeweiligen Moment, den sie mit Sorgfalt und Klugheit gestaltete. Es wäre eine Aufgabe für die zukünftige Entwicklung von Nikola Hillebrands Interpretationskunst, auch auf die Grundstimmung jedes Liedes in ihrer Gesamtheit zu achten. Dass diese Stimme sich vom derzeit auf der Opernbühne bevorzugten Fach der Koloratursoubrette ins größere Fach entwickelt, wurde vor zwei Jahren bei den Bregenzer Festspielen klar, als Nikola Hillebrand die Agathe im „Freischütz“ auf der Seebühne überzeugend verkörperte, und es wurde klar beim Konzert in Schwarzenberg, wo sie mit bewunderungswürdiger Atemführung das schwierige Lied „Du bist die Ruh“ gestaltete.