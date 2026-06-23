Die Pioneers greifen auch beim Rekordmeister zu

Monatelang gab es von den Pioneers kein einziges Lebenszeichen. Jetzt sorgen die Vorarlberger im wahrsten Sinn des Wortes täglich für Schlagzeilen mit neuen Spielerverpflichtungen. Nachdem die Feldkircher zuletzt Stürmer Guss van Nes vom Villacher SV zurück ins Ländle gelockt hatten, schlugen sie nun auch beim Kärntner Lokalrivalen zu.