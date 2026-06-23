Die Pioneers greifen auch beim Rekordmeister zu

Monatelang gab es von den Pioneers kein einziges Lebenszeichen. Jetzt sorgen die Vorarlberger im wahrsten Sinn des Wortes täglich für Schlagzeilen mit neuen Spielerverpflichtungen. Nachdem die Feldkircher zuletzt Stürmer Guss van Nes vom Villacher SV zurück ins Ländle gelockt hatten, schlugen sie nun auch beim Kärntner Lokalrivalen zu.
Mit dem 20-jährigen, im Dezember 2005 in Hongkong geborenen, Oliver Lam kommt ein 1,83 Meter großer Stürmer für den rechten Flügel zu den Pioneers. Der Links-Shooter lernte sein Handwerk von 2019 bis 2021 in der RB Hockey Academy in Liefering, ehe er nach Kärnten wechselte.
Wechsel zum KAC
Ab der Saison 2021/22 durchlief Lam nicht nur verschiedene Nachwuchsteams beim österreichischen Rekordmeister KAC. Er wurde auch zu einem Fixpunkt im ÖEHV-U20-Team. Sein Debüt in der ICE Hockey League feierte er in der Saison 22/23.
Warten auf ersten ICE-Treffer
Mittlerweile hält er bei insgesamt 69 ICE-Partien, in denen Lam fünf Assists landen konnte. Das Premieren-Tor hat er sich allerdings für sein Engagement bei den Pioneers aufgespart.
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