Chinesische Automarken überrollen den EU-Markt

Größte Gewinner sind BYD, Chery und Leapmotor

Die größten Gewinner dieser Entwicklung sind BYD, Chery und Leapmotor. BYD, der größte chinesische Hersteller, kann inzwischen einen Marktanteil von 2,1 Prozent in der EU vorweisen und liegt damit spürbar vor Tesla. Die Verkaufszahlen von BYD stiegen im Jahresverlauf um 159 Prozent. Noch stärker fällt das Wachstum von Leapmotor mit einem Plus von 531 (!) Prozent aus, Chery verzeichnet immerhin ein Absatzplus von 265 Prozent.