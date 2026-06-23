„Bei Hitze trinke ich sechs Liter Wasser pro Tag“

Ähnlich sieht das Johann Bliem, Bauer in Muhr: „Gott sei Dank ist es bei uns nicht so heiß wie in der Stadt.“ Das Wetter selbst sei für Arbeiten in der Landwirtschaft eigentlich ganz gut und müsste ausgenützt werden, aber: „Wenn möglich, erledige ich das gleich in der Früh oder dann erst am Abend.“ Am Tag sei es dafür fast zu heiß. Glücklicherweise habe er in seinem Traktor eine Klimaanlage.