Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jenseits der 30 Grad

„Bei Hitze trinke ich sechs Liter Wasser pro Tag“

Salzburg
23.06.2026 09:00
German lässt sich zum Abkühlen im Pinzgau mit seinem Enkerl Johannes durch den Mühlbach in Lofer ...
German lässt sich zum Abkühlen im Pinzgau mit seinem Enkerl Johannes durch den Mühlbach in Lofer treiben.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Schon seit Tagen schlagen die Thermometer auch in Salzburg jenseits der 30 Grad Celsius aus. Besonders hart trifft das vor allem all jene, die bei dieser Hitze im Freien arbeiten müssen. Die „Krone“ hat sich umgehört – von Bauarbeitern über Kellner bis hin zu Dachdeckern. 

0 Kommentare

Heiß, heißer, Juni und kein Ende in Sicht! Noch bis mindestens Anfang Juli bleiben die Temperaturen richtig hoch, am Wochenende kann sogar der 40er geknackt werden. Toll für jene, die frei haben und sich gemütlich ins kühle Nass stürzen oder im Wald abkühlen können. Doch was machen jene, die in der Hitze arbeiten müssen? Die „Krone“ hat direkt bei den Menschen nachgefragt.

Bademeister Marco Göhrmann findet seinen Arbeitsplatz Weltklasse. Ihm kann es nicht warm genug ...
Bademeister Marco Göhrmann findet seinen Arbeitsplatz Weltklasse. Ihm kann es nicht warm genug sein.(Bild: Kerstin Jönsson)

Einig sind sich alle dabei, dass viel getrunken werden muss. „Bei mir sind das sechs Liter pro Tag“, erzählt Bauarbeiter Srdjan Ivkic in der Stadt Salzburg. Vor allem mittags und am Nachmittag geht es für kurze Pausen immer wieder in den Schatten. Das für die Baustelle nötige Wasser hilft auch den Arbeitern: „Da können wir uns ein bisschen anspritzen und abkühlen.“

Bauarbeiter Srdjan Ivkic kühlt sich zwischendurch mit Wasser aus dem Schlauch ab.
Bauarbeiter Srdjan Ivkic kühlt sich zwischendurch mit Wasser aus dem Schlauch ab.(Bild: Markus Tschepp)

„In den Bergen kühlt es zumindest in der Nacht ab“
Ohne Schatten muss Willi Aigner auskommen. Er ist Dachdecker in St. Michael im Lungau und sagt: „Wir freuen uns über jede Wolke, die kommt. Am Abend geht es für mich ins kalte Wasser“, erzählt Aigner. Sehr wertvoll sei für ihn, dass es im Lungau zumindest in der Nacht stark abkühlt.

Dachdecker Willi Aigner freut sich darüber, wenn ihm Wolken vorübergehend etwas Schatten ...
Dachdecker Willi Aigner freut sich darüber, wenn ihm Wolken vorübergehend etwas Schatten bringen.(Bild: Roland Holitzky)

Ähnlich sieht das Johann Bliem, Bauer in Muhr: „Gott sei Dank ist es bei uns nicht so heiß wie in der Stadt.“ Das Wetter selbst sei für Arbeiten in der Landwirtschaft eigentlich ganz gut und müsste ausgenützt werden, aber: „Wenn möglich, erledige ich das gleich in der Früh oder dann erst am Abend.“ Am Tag sei es dafür fast zu heiß. Glücklicherweise habe er in seinem Traktor eine Klimaanlage.

Bauer Johann Bliem arbeitet wenn möglich gleich in der Früh oder am Abend.
Bauer Johann Bliem arbeitet wenn möglich gleich in der Früh oder am Abend.(Bild: Roland Holitzky)

In der Stadt Salzburg freut sich Kellnerin Lara Moises darüber, dass sie am Kajetanerplatz zumindest Wind und Schatten hat: „Wir würden uns aber über mehr Grün, wie aktuell am Kapitelplatz, freuen. Und manchmal bringen mir meine lieben Stammgäste sogar ein Eis vorbei.“ Falls es doch zu heiß wird, kann sie sich kurz im Brunnen abkühlen.

Kellnerin Lara Moises freut sich über kurze Abkühlung im Brunnen direkt neben ihrem Arbeitsplatz ...
Kellnerin Lara Moises freut sich über kurze Abkühlung im Brunnen direkt neben ihrem Arbeitsplatz in Salzburg-Stadt.(Bild: Markus Tschepp)

Ähnlich gut hat es derzeit Taxifahrer Reza Smarehkhah. „Ich habe zum Glück ein Hybridauto und kann die Klimaanlage beim Warten am Standplatz eingeschaltet lassen“, sagt er. Bei Kollegen in Elektroautos sei das gleich. Taxifahrer, die Verbrenner fahren, müssten aktuell ordentlich schwitzen.

Lesen Sie auch:
Im Bild das Strandbad Thumersbach in Zell am See.
Jahrhundert-Juni
Salzburger schwitzen bei bis zu 40 Grad Celsius
21.06.2026
Großer Rettungseinsatz
Vier Verletzte nach Blitzschlag bei Grillerei
22.06.2026
Projekt auf der Alm
Bergbahner: „Wir bauen auch kein Disneyland!“
21.06.2026

Umso glücklicher über die Hitze ist hingegen Marco Göhrmann: „Mir kann es auch bei der Arbeit nicht warm genug sein.“ Kein Wunder, ist er doch als Bademeister in Lofer im Einsatz. „Bei diesem Wetter ist das für mich einfach der beste Arbeitsplatz auf der ganzen Welt.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
23.06.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
138.338 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
113.376 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
113.224 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1405 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1107 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
791 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf