Auto angezündet! Feuerteufel in Wien geschnappt

Spektakulärer Einsatz am Montagabend in Wien-Floridsdorf: Ein Pkw stand lichterloh in Flammen. Während die Berufsfeuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle brachte, machten sich Polizisten sofort auf die Suche nach dem mutmaßlichen Brandstifter – mit Erfolg.
Zwei Zeuginnen hatten beobachtet, wie ein Mann an dem geparkten Auto hantierte. Nur Augenblicke später schlugen bereits Flammen aus dem Fahrzeug. Dank der Hinweise konnte der Verdächtige wenig später in Tatortnähe angehalten werden.
Zündler sofort geständig
Der 46-jährige Österreicher zeigte sich gegenüber den Beamten sofort geständig und räumte ein, den Pkw selbst angezündet zu haben. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten zudem einen Brandbeschleuniger sowie Zündhölzer, die sichergestellt wurden.
In Justizanstalt eingeliefert
Der Mann wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Brandstiftung führt nun die Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamts.
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