Todesopfer nach Gedränge bei WM-Fest in Jordanien

Tragödie in Jordanien! Beim Public Viewing des WM-Spiels gegen Algerien ist in der Hauptstadt Amman ein Mensch gestorben, nachdem es zu einem Gedränge gekommen war.
Die Person wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber wenig später ihren Verletzungen, wie das jordanische Innenministerium mitteilte. Acht weitere Personen wurden mit Verletzungen ebenfalls ins Spital gebracht. Deren Zustand sei stabil bis mittelschwer, teilte das Ministerium weiter mit.
Zu dem Gedränge war es auf dem Haschemitischen Platz im Zentrum Ammans gekommen. Dort hatten sich in den frühen Morgenstunden Tausende Menschen versammelt, um die Partie der jordanischen Nationalmannschaft gegen Algerien, das 2:1 siegte, auf einer Großleinwand zu verfolgen.
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