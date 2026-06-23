Emma Watson in Panik: Doch die Wahrheit ist absurd

Schockmoment für Emma Watson! Die Schauspielerin war überzeugt, dass Paparazzi ihr Elternhaus belagern. Als die „Harry Potter“-Ikone mehrere Männer mit riesigen Kameras und langen Teleobjektiven vor ihrem Fenster entdeckte, rechnete sie bereits mit dem schlimmsten Szenario.
Bei einer Veranstaltung des Naturschutzprogramms „United for Wildlife“ in London erinnerte sich die 36-Jährige jetzt an die kuriose Situation. Während sie im Wohnzimmer saß, bemerkte sie die unbekannten Männer vor dem Haus und ging sofort davon aus, dass Fotografen es auf sie abgesehen hatten.
Emma Watson glaubte, ihr gefürchteter Paparazzi-Moment sei gekommen. Während sie bereits überlegte, sich unbemerkt aus dem Staub zu machen, übernahm ihre Mutter die Aufklärung der Situation und sprach die Männer direkt an.
Überraschende Wendung
Doch dann folgte die überraschende Wendung: Die Fotografen interessierten sich überhaupt nicht für den Weltstar. Ihr Ziel war ein seltener Rotmilan, eine geschützte Greifvogelart, die angeblich in der Nähe des Grundstücks gesichtet worden war. Die Männer hofften sogar, den seltenen Vogel im Garten der Familie fotografieren zu können.
Statt Ärger gab es am Ende Verständnis. Emma zeigte sich beeindruckt von dem Engagement der Naturschützer und erlaubte den Vogelbeobachtern schließlich den Zugang zum Grundstück. Die Schauspielerin lobte die erfolgreiche Wiederansiedlung der Tiere und machte deutlich, wie wichtig ihr der Schutz bedrohter Arten ist.
Die amüsante Anekdote erzählte Watson beim „United for Wildlife Business Forum“, das von Prinz William unterstützt wird. Der britische Thronfolger nutzte die Veranstaltung, um Unternehmen zu mehr Einsatz für Natur- und Artenschutz aufzurufen. Für Emma Watson bleibt die Geschichte dagegen wohl eine Erinnerung daran, dass nicht jedes Teleobjektiv automatisch ihr gilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.