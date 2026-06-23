Streit ums UKH Klagenfurt: Umzug zum Klinikum fix

„Was lange währt, wird endlich gut“, sagt Landeshauptmann Daniel Fellner dazu. Stellvertreter Martin Gruber: „Das sichert Hunderte Arbeitsplätze des UKH ab.“ Der ursprüngliche Zeitplan wurde ja bereits mehrmals verschoben: „Das UKH wird in das Klinikum Klagenfurt integriert, damit werden auch dort die Abteilungen Unfallchirurgie und Orthopädie aufgelöst“, erklärte die zuständige Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) im September des Vorjahres bei der Präsentation des Gesundheitsplans. Auch von einem Spatenstich 2026 auf dem Areal der ehemaligen Chirurgie Ost des Klinikums war die Rede.