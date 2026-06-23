Streit ums UKH Klagenfurt: Umzug zum Klinikum fix

Die unfallmedizinische Versorgung im Klagenfurter UKH ist einer der Grundpfeiler des Kärntner Gesundheitssystems. Doch seit der Präsentation des „Regionalen Strukturplans Gesundheit“ bis 2030 rumort es. Nun gibt es eine Einigung, es sei ein „Freudentag für Kärntner“.
Nun ist es fix: Das Klagenfurter UKH zieht auf das Gelände des Klinikums und wird zu einem neuen Traumazentrum. Künftig sollen schwer- und lebensgefährlich verletzte Menschen hier behandelt werden. Durch die Zusammenlegung versprechen sich Kabeg und AUVA Einsparungen in der Höhe von mehreren Millionen Euro pro Jahr.
„Was lange währt, wird endlich gut“, sagt Landeshauptmann Daniel Fellner dazu. Stellvertreter Martin Gruber: „Das sichert Hunderte Arbeitsplätze des UKH ab.“ Der ursprüngliche Zeitplan wurde ja bereits mehrmals verschoben: „Das UKH wird in das Klinikum Klagenfurt integriert, damit werden auch dort die Abteilungen Unfallchirurgie und Orthopädie aufgelöst“, erklärte die zuständige Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) im September des Vorjahres bei der Präsentation des Gesundheitsplans. Auch von einem Spatenstich 2026 auf dem Areal der ehemaligen Chirurgie Ost des Klinikums war die Rede.
Doch je mehr Zeit verging, desto unsicherer schienen die Pläne. Im Mai stand bei der AUVA, die das UKH betreibt, im Verwaltungsrat die Entscheidung an – damals war sogar von einer Schließung des UKH die Rede. Klagenfurt und Kärnten würden so um eine immens wichtige Gesundheitseinrichtung umfallen. Das zog sogar bis nach Wien Kreise – SPÖ-Klubobmann Philip Kucher richtete eine parlamentarische Anfrage an die eigene Gesundheitsministerin.
In diese angespannte Situation fiel die Pressekonferenz der Landesregierung am Dienstag mit dem Titel „Aktuelles zur Kooperation von KABEG und AUVA: Trauma-Orthopädie-Zentrum“, bei der Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Landesvize Martin Gruber (ÖVP) und Landesrätin Prettner vor die Medien traten.
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