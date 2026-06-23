Kalwang zittert um Spital: „Dramatisch für Region“

Im September sollen die Würfel fallen

Angerer warnt vor „dramatischen Auswirkungen für die ganze Region“, falls der mehr als hundert Jahre alte Standort geschlossen werden sollte. Es geht um mehr als 200 Arbeitsplätze und etwas mehr als 2000 Operationen, die pro Jahr durchgeführt werden. Der Bürgermeister berichtet gegenüber der „Krone“ von Gesprächen mit Verantwortlichen der AUVA, Mitarbeitern und Belegschaftsvertretern, die seine Befürchtung nähren: „Es brennt wirklich der Hut.“ Im September sollen in Wien die Würfel fallen, von einem stärkeren Fokus auf Tageskliniken bis zum kompletten Aus sollen alle Optionen am Tisch liegen.