Kalwang zittert um Spital: „Dramatisch für Region“

Immer wieder stand hinter dem Unfallkrankenhaus im obersteirischen Kalwang ein Fragezeichen. Nun „brennt der Hut wirklich“, sagt Bürgermeister Mario Angerer. Er befürchtet eine Schließung des Spitals und will sich, unterstützt von der Landesregierung, in Wien dagegen zur Wehr setzen.
Rückblick in das Jahr 2018: Damals standen Schließungen von Unfallspitälern in Österreich im Raum, auch Kalwang galt als Wackelkandidat. Mitten im Hochsommer gab es Proteste der Belegschaft. Dann ein Machtwort aus Wien: Es werden keine Standorte zugesperrt.
„Nach ein paar Jahren Ruhe kann die Diskussion wieder von vorne losgehen“, befürchtete damals Bürgermeister Mario Angerer (ÖVP). Jetzt scheint es tatsächlich so weit zu sein. Mittels offenem Brief wandte er sich am Dienstag an die Öffentlichkeit: „Im Raum steht, dass das über die Region hinaus bekannte und für die Obersteiermark unverzichtbare UKH Kalwang kurz vor der Schließung stehen könnte. Als Gründe werden notwendige Einsparungen der AUVA, notwendige Kooperationen und strukturelle Veränderungen im Gesundheitswesen genannt.“
Dass es Veränderungen braucht, ist klar. Ein Zusperren ist aber nicht akzeptabel.
Bürgermeister Mario Angerer (ÖVP)
Bild: Christian Jauschowetz
Im September sollen die Würfel fallen
Angerer warnt vor „dramatischen Auswirkungen für die ganze Region“, falls der mehr als hundert Jahre alte Standort geschlossen werden sollte. Es geht um mehr als 200 Arbeitsplätze und etwas mehr als 2000 Operationen, die pro Jahr durchgeführt werden. Der Bürgermeister berichtet gegenüber der „Krone“ von Gesprächen mit Verantwortlichen der AUVA, Mitarbeitern und Belegschaftsvertretern, die seine Befürchtung nähren: „Es brennt wirklich der Hut.“ Im September sollen in Wien die Würfel fallen, von einem stärkeren Fokus auf Tageskliniken bis zum kompletten Aus sollen alle Optionen am Tisch liegen.
Die blau-schwarze Landesregierung reagiert rasch auf den Vorstoß von Angerer. Noch am Dienstag soll ein Brief an die AUVA gehen, in dem man sich klar gegen ein Aus für das Krankenhaus ausspricht. Apropos AUVA: Seit Monaten wird ja um eine weitere wichtige Einrichtung der Unfallversicherungsanstalt in der Steiermark gerungen, das Reha-Zentrum Aflenz könnte mit St. Radegund zusammengelegt werden.
Zu Wort gemeldet hat sich bereits FPÖ-Klubobmann Marco Triller: „Für mich steht der Fortbestand des UKH-Standortes Kalwang außer Frage. Das Unfallkrankenhaus ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesundheitsversorgung in unserer Region und leistet seit Jahrzehnten hervorragende Arbeit für die Menschen vor Ort. Gerade im ländlichen Raum brauchen wir eine verlässliche medizinische Infrastruktur und keine weiteren Unsicherheiten.“
Zusammenarbeit mit Rottenmann gefordert
Bürgermeister Angerer sieht aber auch die Landesregierung gefordert. Es müsse eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem UKH Kalwang und dem nicht weit entfernten LKH Rottenmann geben. Dieses Spital soll ja modernisiert werden und den neuen Schwerpunkt Unfallchirurgie bekommen. „Kalwang und Rottenmann dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Beide Standorte könnten einander sinnvoll ergänzen“, plädiert er für eine Kooperation. Diese hat er schon im Herbst des Vorjahres angeregt.
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