Wer am meisten in das „Klima-Chaos“ investiert

Laufzeiten bis ins nächste Jahrhundert

Besonders kritisieren die NGOs die langen Laufzeiten von Wertpapieren, in die investiert wird. Weltweit halten die institutionellen Investoren 64 Milliarden US-Dollar in Anleihen, die erst nach 2050 fällig werden – dem Jahr, in dem die Welt null Treibhausgasemissionen ausstoßen dürfte, um die Klimaerwärmung möglichst gering zu halten. Solche Investitionen seien somit unvereinbar mit den Klimazielen. Die fossile Anleihe mit der längsten Laufzeit wurde von Petrobras, dem staatlichen Ölkonzern Brasiliens herausgegeben und läuft bis ins Jahr 2115.