Marc Marquez unterschreibt neuen Ducati-Vertrag

Agostini und Rossi zittern

Vor dem Rennen in Assen (28. Juni, 14 Uhr) hat er nur noch 40 Punkte Rückstand auf WM-Leader Marco Bezzecchi. Aber nicht nur mit dem möglichen achten MotoGP-Titel wackelt ein Allzeitrekord von Giacomo Agostini. Weil Marquez nun mindestens noch zwei Jahre dranhängt, sind etwa auch die Agostinis Bestmarke für Siege in allen Klassen (122 – Marquez hält bei 101) oder Valentino Rossis Sieg-Rekord in der MotoGP (89 – Marquez hält bei 75) in Reichweite gerückt.