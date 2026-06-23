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Jetzt wackeln Rekorde

Marc Marquez unterschreibt neuen Ducati-Vertrag

MotoGP
23.06.2026 12:45
Zwei weitere Jahr bei Ducati: Marc Marquez bleibt bis inklusive 2028
Zwei weitere Jahr bei Ducati: Marc Marquez bleibt bis inklusive 2028(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Das starke Comeback des Weltmeisters dürfte die letzten Zweifel ausgeräumt haben, nun herrscht Gewissheit: MotoGP-Superstar Marc Marquez geht noch weitere Jahre mit Ducati auf Titeljagd. Warum das der Auftakt zu einer Transferflut sein könnte.

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Millionen Fans weltweit können seit Dienstagvormittag aufatmen: Marc Marquez verlängert seinen Vertrag bei Ducati und wird mit dem italienischen Hersteller bis mindestens 2028 in der MotoGP weitermachen.

„„Ich bin ein Roter!“, ließen die Italiener den Spanier in einer Aussendung verkünden. „Als ich mich entschieden habe, zu Ducati zu wechseln, war ich überzeugt, dass es das wettbewerbsfähigste Projekt war. Sie haben an mich geglaubt und wir haben eine Beziehung aufgebaut, die auf Vertrauen und harter Arbeit basiert.“

Im Vorjahr holte Marquez vorzeitig den WM-Titel, musste dann wegen einer Verletzung aber wieder lange zusehen. Erst am 7. Juni holte der Spanier seinen Comeback-Sieg nach einer neuerlichen Zwangspause, ließ am Sonntag in Brünn aber schon wieder den nächsten Streich folgen.

Agostini und Rossi zittern
Vor dem Rennen in Assen (28. Juni, 14 Uhr) hat er nur noch 40 Punkte Rückstand auf WM-Leader Marco Bezzecchi. Aber nicht nur mit dem möglichen achten MotoGP-Titel wackelt ein Allzeitrekord von Giacomo Agostini. Weil Marquez nun mindestens noch zwei Jahre dranhängt, sind etwa auch die Agostinis Bestmarke für Siege in allen Klassen (122 – Marquez hält bei 101) oder Valentino Rossis Sieg-Rekord in der MotoGP (89 – Marquez hält bei 75) in Reichweite gerückt.

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Marquez hatte allerdings stets betont, dass ihm Rekorde und Statistiken nichts bedeuten. So auch am Dienstag: „Ich fahre weiter Rennen, weil ich diesen Sport liebe und noch ehrgeizigere Ziele erreichen möchte. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Ort dafür ist. Solange ich hier bin, werde ich alles geben, um die Zukunft rot zu färben.“

Einige Transfers im Anmarsch
Die Unterschrift könnte der Auftakt zu einem regelrechten Transfersturm in den kommenden Tagen sein. Nachdem sich alle fünf Hersteller am Wochenende vertraglich für weitere fünf Jahre an die MotoGP gebunden haben, beginnen nun die Bekanntgaben der Fahrer für nächste Saison.

Marquez dürfte dabei mit Pedro Acosta einen neuen Teamkollegen bekommen. In weiterer Folge stehen etwa die Transfers von Francesco Bagnaia (zu Aprilia), Jorge Martin (zu Yamaha), Fabio Di Giannantonio und Alex Marquez (beide zu KTM) im Raum. Gewissheit könnte es schon in den kommenden Tagen geben,

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