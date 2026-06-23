IOC-Präsidentin kämpft um Olympia-Kontrolle

IOC-Chefin ringt um Profil

Mit Sätzen wie diesen will die erste Frau im IOC-Topjob auch ihr Profil als Anführerin der olympischen Welt schärfen. Nicht jeder Auftritt war ihr in den ersten zwölf Monaten gelungen. Ihr Umgang mit dem Fall des ukrainischen Skeleton-Piloten Wladislaw Heraskewytsch, der bei den Winterspielen in Italien ein Startverbot wegen seines Helms mit Bildern von Kriegsopfern erhielt, brachte Coventry viel Kritik ein. Vor laufenden Kameras weinte die IOC-Chefin, doch am Ausschluss des Ukrainers änderte sie nichts.