„Machtwort“ des Kanzlers zu SPÖ-Haftentlassungen

„Aus populistischen Gründen etwas abzulehnen, bringt uns nicht weiter“, meinte er in Richtung des Bundeskanzlers. Als Alternative, neue Justizanstalten zu errichten, sei angesichts der angespannten Budgetsituation derzeit kaum realistisch.

Sporrer lädt alle Justizsprecher zu sich ein

Auch Sporrer selbst verteidigt ihr Vorgehen: „Wir müssen im Strafvollzug jetzt akut entlasten, um die Bedingungen zu verbessern. Der aktuelle Vorschlag sieht eine einmalige, gezielte bedingte Entlassung vor und basiert auf der Rückmeldung von Experten aus der Gerichtsbarkeit, der Wissenschaft und dem Strafvollzug, die im Februar zu einem Fachaustausch zur Entlastung von Justizanstalten im Justizministerium zusammengekommen sind.“ Dennoch verstehe sie die Bedenken, Sporrer sehe aber gute Argumente jetzt so vorzugehen. „Alle sicherheitsrelevanten Kriterien werden überprüft. Außerdem sieht unser Plan vor, dass nur nicht-gefährliche Straftäter mit einer gewissen Reststrafzeit, die sich im Vollzug bewährt haben, für diese Maßnahme in Frage kommen.“ Ein Austausch mit allen Justizsprechern der Parlamentsparteien soll stattfinden. „Gleichzeitig bin ich weiterhin offen für alle konstruktiven Vorschläge, die dazu beitragen unsere Justizanstalten rasch zu entlasten“, so Sporrer.