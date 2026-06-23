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Nach Wingsuit-Unfall: Schirm wird untersucht

Vorarlberg
23.06.2026 12:10
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Wochenende verletzte sich in Vorarlberg ein Wingsuitspringer schwer: Weder Hauptschirm noch Ersatzschirm entfalteten sich richtig, der Mann schlug mit voller Wucht auf einer Wiese auf. Nun wird der Schirm untersucht.

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Weiterhin bestehen Unklarheiten, wie es zu dem schweren Unfall am Sonntag in Hohenems kommen konnte. Deswegen wurde mittlerweile der Schirm sichergestellt, dieser wird von einem Sachverständigen untersucht. Zudem sollen Zeugen des Unfalls befragt werden, um Licht ins Dunkel zu bringen. 

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Wie berichtet, breitete sich der Hauptschirm des Wingsuitspringers am Sonntag nicht ordnungsgemäß aus. Daraufhin trennte der Mann den Schirm ab und löste den Ersatzschirm aus. Doch auch dieser entfaltete sich nicht richtig. Der Mann verlor rasch an Höhe und kam schließlich auf einer Wiese auf – dabei verletzte er sich schwer. Er musste im Schockraum des Krankenhauses stabilisiert und anschließend operiert werden. Nach wie vor befindet sich der Sportler in kritischem Zustand. Am Flugplatz in Hohenems wurde der Flugbetrieb nach dem Unfall eingestellt.

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