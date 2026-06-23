Nach Wingsuit-Unfall: Schirm wird untersucht

Wie berichtet, breitete sich der Hauptschirm des Wingsuitspringers am Sonntag nicht ordnungsgemäß aus. Daraufhin trennte der Mann den Schirm ab und löste den Ersatzschirm aus. Doch auch dieser entfaltete sich nicht richtig. Der Mann verlor rasch an Höhe und kam schließlich auf einer Wiese auf – dabei verletzte er sich schwer. Er musste im Schockraum des Krankenhauses stabilisiert und anschließend operiert werden. Nach wie vor befindet sich der Sportler in kritischem Zustand. Am Flugplatz in Hohenems wurde der Flugbetrieb nach dem Unfall eingestellt.