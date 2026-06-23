Frau (23) stürzt mit Pkw drei Meter über Böschung

Mehrere Schutzengel an Bord ihres Pkw hatte eine Einheimische (23) am Dienstagmorgen im Gemeindegebiet von Wenns im Tiroler Bezirk Imst. Die Frau kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Zu dem Unfall kam es kurz vor 7.30 Uhr, wie die Freiwillige Feuerwehr Wenns auf Social Media berichtete. Zusätzlich alarmiert wurden noch die Freiwilligen Feuerwehren Arzl und Imst. Aufgrund der Einsatzmeldung rückten die Florianijünger aus Wenns samt Bergeschere aus. Die kam dann aber doch nicht zum Einsatz. „Beim Eintreffen war die verunfallte Person bereits aus dem Fahrzeug befreit.“
Von Fahrbahn abgekommen
Wie ein Sprecher der Polizeidienststelle in Wenns auf Nachfrage der „Krone“ mitteilt, „war die 23-Jährige aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn der Pitztalstraße abgekommen“. Anschließend stürzte die Lenkerin rund drei Meter über eine angrenzende Böschung. „Bäume haben den Absturz schließlich gestoppt“, so der Sprecher.
Feuerwehr sicherte Unfallstelle
Die Frau wurde mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten das Abschleppunternehmen. Der Unfall dürfte vermutlich „aus Unachtsamkeit passiert sein“.
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