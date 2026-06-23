Frau (23) stürzt mit Pkw drei Meter über Böschung

Zu dem Unfall kam es kurz vor 7.30 Uhr, wie die Freiwillige Feuerwehr Wenns auf Social Media berichtete. Zusätzlich alarmiert wurden noch die Freiwilligen Feuerwehren Arzl und Imst. Aufgrund der Einsatzmeldung rückten die Florianijünger aus Wenns samt Bergeschere aus. Die kam dann aber doch nicht zum Einsatz. „Beim Eintreffen war die verunfallte Person bereits aus dem Fahrzeug befreit.“