Syrer erhalten bis zu 3000 Euro für ihre Rückkehr

Die Aktion sei wichtig für Syrien im Hinblick auf Wiederaufbau, aber auch für Österreich, um die Systeme zu entlasten, sagte der Innenminister. Bei der konkreten Höhe der Prämie wird zwischen zwei Gruppen entschieden: Wer noch im Asylverfahren oder in der Grundversorgung ist und subsidiären Schutz erhaltet, bekommt 3000 Euro für die freiwillige Rückkehr. Wer bereits asylberechtigt ist, kann mit 1500 Euro rechnen. Diese Gruppe bekam bisher 1000 Euro.