Gewaltvorwürfe gegen Ehemann liefen ins Leere

Der Angeklagte selbst gibt sich vor Gericht unbeeindruckt. „Ich bin seit 37 Jahren in Vorarlberg und es gab noch nie einen Vorfall wegen aggressiven Verhaltens“, erklärt er. Natürlich habe man sich in der Ehe auch gestritten, „aber nur verbal“. Die Gewaltvorwürfe? Seien reine Erfindungen seiner Ex-Frau. Sich selbst beschreibt er eher als „ruhigen Typ“. Als Richter Alexander Wehinger nachhakt, warum die Frau das behaupten solle, kontert der Mann kühl: „Die Frage ist doch eher, warum behauptet sie das erst jetzt, eineinhalb Jahre nach der Scheidung?“