Benny Blanco: „Hermoso“ ist schöner als sein Ruf

Mit „Ay Bendito“ geht es anschließend wieder zurück auf die Tanzfläche. Für den Song holt sich Blanco den puerto-ricanischen Sänger Mora und den kolumbianischen Produzenten Ovy On The Drums dazu. Heraus kommt eine geschmeidige Nummer mit sommerlichem Einschlag: ein luftiger, angenehm zurückgelehnter Beat, über den sich Moras Stimme beinahe schwerelos legt. Inhaltlich wird es sinnlicher, musikalisch bleibt alles eingängig und entspannt. „Ay Bendito“ könnte problemlos in jeder gut bestückten Sommer-Playlist landen – und genau darin liegt gleichzeitig seine Schwäche. Der Song funktioniert, geht sofort ins Ohr, wagt aber kaum einen Schritt aus seiner Komfortzone.

„Degenere“ schließt nun den kleinen Latino-Ausflug – und schon die ersten Sekunden sorgen für einen ordentlichen Déjà-vu-Moment. Dieses „Da-da-da-da, da-da-da-da“ kennt man doch! Richtig: Der unverkennbare Vocal-Hook stammt aus Suzanne Vegas Achtziger-Klassiker „Tom’s Diner“. Blanco und Myke Towers verpassen dem bekannten Motiv ein modernes Reggaeton-Gewand und machen daraus einen der stärksten und kommerziellsten Titel der Platte. Also, einer, der sowohl nachts im Club als auch bei heruntergelassenen Autofenstern funktioniert. Der Refrain bleibt hängen, der Rhythmus sowieso – ein ziemlich treffsicherer Abschluss.