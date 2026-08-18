Frequency: Eine Stadt im Festival-Ausnahmezustand

Und Kurzentschlossene dürfen sich freuen: Denn wer abseits von Glamping, Camping und Co. in St. Pölten spontan nach einer Unterkunft sucht, wird drei Tage vor Festivalbeginn auf einer bekannten Internetplattform fündig: Ganze elf Doppelzimmer waren Montagmittag noch verfügbar. Drei Nächte zum Preis zwischen 704 Euro und 1178 Euro. Dafür aber beinahe alle im Stadtzentrum. Etwa 15 Kilometer außerhalb geht es auch preiswerter.