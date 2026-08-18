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Festival „in Sicht“

Frequency: Eine Stadt im Festival-Ausnahmezustand

Niederösterreich
18.08.2026 06:00
Sommer, Sonne, beste Stimmung ist bei den Partygästen garantiert.
Sommer, Sonne, beste Stimmung ist bei den Partygästen garantiert.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Zum 26. Mal geht das Frequency-Festival an den Start. Seit 2009 findet es am Gelände des VAZ entlang der Traisen in St. Pölten statt. Auch heuer werden 50.000 Besucher erwartet.

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Wenn in den kommenden Tagen wieder 50.000 Besucher die Party des Jahres entlang der Traisen rocken, dann ist das Frequency-Festival in St. Pölten zu Gast. Bereits seit 2009 locken Stars wie Sido, Kraftklub, Twenty One Pilots oder Zara Larsson in die Landeshauptstadt.

Beim Ausnahmezustand der musikalischen Art wird doch die Einwohnerzahl von 20. bis 22. August beinahe verdoppelt. Bevor am Donnerstag um 13.25 Uhr mit Lovehead der Startschuss zum heurigen Festival fällt, wurde kurzerhand um einen Abend verlängert. Am Mittwoch wartet ab 20 Uhr die größte Silent-Disco Österreichs.

Heuer rocken Stars wie Sido, Paul Kalkbrenner oder Ski Aggu.
Heuer rocken Stars wie Sido, Paul Kalkbrenner oder Ski Aggu.(Bild: David Bitzan)
Seit 2009 lockt das Festival mehr als 50.000 Besucher pro Tag nach St. Pölten.
Seit 2009 lockt das Festival mehr als 50.000 Besucher pro Tag nach St. Pölten.(Bild: Thomas Ranner)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
Erprobtes Mittel gegen die Hitze bei Festivalbesuchern ist ein „Bad“ in der Traisen
Erprobtes Mittel gegen die Hitze bei Festivalbesuchern ist ein „Bad“ in der Traisen(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)

Und Kurzentschlossene dürfen sich freuen: Denn wer abseits von Glamping, Camping und Co. in St. Pölten spontan nach einer Unterkunft sucht, wird drei Tage vor Festivalbeginn auf einer bekannten Internetplattform fündig: Ganze elf Doppelzimmer waren Montagmittag noch verfügbar. Drei Nächte zum Preis zwischen 704 Euro und 1178 Euro. Dafür aber beinahe alle im Stadtzentrum. Etwa 15 Kilometer außerhalb geht es auch preiswerter.

Fokus auf die Anrainer
Weitaus kostengünstiger kommen die St. Pöltner davon – fallen doch zumindest die Übernachtungskosten weg. Auch vergünstigte Anrainerkarten versüßen den Festivalbesuch. Eine eigene Anrainer-Hotline ist ab Dienstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0665/6513 4028 erreichbar. Die ersten Camper dürfen ebenfalls am Dienstag ab 16 Uhr aufs Gelände.

Straßensperren beim Festival
Und Achtung: Der Geh- und Radweg östlich des Mühlbaches zwischen verlängerter Kelsengasse und Handel Mazzetti-Straße ist gesperrt, ebenso die beiden Traisenbegleitwege. Der Lions-Steg ist (sehr) erschwert passierbar.

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