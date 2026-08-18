Israel muss sich zügeln!

Wenn ein US-Botschafter in Jerusalem, der bisher ein 150-prozentiger Unterstützer des jüdischen Staates war, von „Terror“ spricht und genau diesen Staat meint, dann sollten in Israel alle Alarmglocken läuten. Die gewaltsamen Übergriffe radikaler Siedler im Westjordanland haben ein Ausmaß erreicht, das mit Israels Selbstverteidigung nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 nicht mehr erklärt werden kann.