Überfälle auf Grazerinnen wecken böse Erinnerungen

Opfer warnte nach dem Raub die Nachbarn

Auch die beiden aktuellen Opfer wurden auf dem Heimweg vom Einkaufen überfallen. Die 81- und die 88-Jährige können mit dem Erlebten aber glücklicherweise recht gut umgehen. Sie haben zwar einen großen Schrecken, aber zum Glück kein Trauma erlitten. Eine der rüstigen Damen hat nach dem Überfall sogar gleich an allen Türen in ihrem Wohnhaus geklingelt, um den Nachbarn davon zu erzählen, sie zu sensibilisieren und so mögliche weitere Taten zu verhindern.