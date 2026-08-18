Mordanklage: Vierfach-Mama brutal hingerichtet

Es ist Ostersonntag. Die vier Kinder sind gerade nicht zu Hause. Luka O. (Name geändert) stellte die Ostergeschenke für sie auf den Küchentisch. Er wohnt schon länger nicht mehr in dem schmucken Einfamilienhaus in Sooß (NÖ). Maria (Name geändert) trennte sich von dem 47-Jährigen, als er ihr 2019 das erste Mal ins Gesicht schlug. Etwas, was der vorbestrafte Kosovare nie so richtig akzeptieren konnte.