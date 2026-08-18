Sonne macht sich rar: Heute nur kurze Lichtblicke

Nach einer wechselhaften Nacht mit weiteren Regenschauern geht es am Dienstag zunächst noch etwas durchwachsen weiter. Vor allem an der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins Mostviertel hängen am Vormittag dichte Wolken über dem Land, dazu ziehen immer wieder Regenschauer durch. Auch sonst lässt sich die Sonne nur hie und da blicken – von einem strahlenden Sommertag ist zunächst wenig zu spüren.