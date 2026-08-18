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Regen und Wolken

Sonne macht sich rar: Heute nur kurze Lichtblicke

Österreich
18.08.2026 05:00
Die Sonne lässt sich am Dienstag nur zwischendurch blicken, dazu ziehen immer wieder Wolken und ...
Die Sonne lässt sich am Dienstag nur zwischendurch blicken, dazu ziehen immer wieder Wolken und Regenschauer durch. (Symbolbild)(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einer wechselhaften Nacht mit weiteren Regenschauern geht es am Dienstag zunächst noch etwas durchwachsen weiter. Vor allem an der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins Mostviertel hängen am Vormittag dichte Wolken über dem Land, dazu ziehen immer wieder Regenschauer durch. Auch sonst lässt sich die Sonne nur hie und da blicken – von einem strahlenden Sommertag ist zunächst wenig zu spüren.

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Doch im Laufe des Tages nimmt das Wetter eine neue Wendung: Von Nordwesten her schiebt sich eine Warmfront über Österreich und spannt einen ausgedehnten Wolkenschirm über den Himmel. Vor allem im Norden kann es dabei am Nachmittag und Abend wieder etwas regnen.

Dazu frischt der Westwind vor allem im Norden und Osten spürbar auf. Im Süden bleibt es dagegen deutlich ruhiger.

Temperaturmäßig hat der Dienstag einiges zu bieten: In der Früh liegen die Werte zwischen 10 und 17 Grad, tagsüber klettert das Thermometer auf 19 bis 27 Grad. Die höchsten Temperaturen werden im Südosten Österreichs und in Vorarlberg erwartet.

Am Mittwoch wieder über 30 Grad
Am Mittwoch wird es dann wieder wärmer: Nach einem sonnigen Start bilden sich im Westen und Südwesten Quellwolken, daraus können kurze Regenschauer und lokal auch Gewitter entstehen. Am höchsten ist die Gewittergefahr in Osttirol. Dazwischen bleibt aber viel Platz für Sonne, bei Höchstwerten von 26 bis 32 Grad.

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