Die Juzis feierten hoch über dem Zillertal

Wo die „Juzis“ auftauchen, ist gute Stimmung vorprogrammiert – und diesmal ging es dafür sogar hoch hinaus! Nachdem die Jungen Zillertaler, bestehend aus Michael Ringler, Markus Unterlandstätter und Daniel Prantl, ihr legendäres Open Air nach 25 Ausgaben in den Ruhestand geschickt hatten, musste schließlich etwas Neues her. „Uns war diese Fanpflege ganz wichtig“, erzählt Unterladstätter der „Krone“. So wurde das „Gipfeltreffen“ geboren, das am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal Freunde der Band ins Zillertal lockte.