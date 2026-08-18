Die Juzis feierten hoch über dem Zillertal

Nach 25 Jahren Open Air setzen die Jungen Zillertaler nun auf ein persönlicheres Wiedersehen mit ihren treuen Anhängern. Beim zweiten „Gipfeltreffen“ am Penken wurde gemeinsam gewandert, musiziert und gefeiert – für Markus Unterladstätter einer der schönsten Nachmittage seit Jahrzehnten.
Wo die „Juzis“ auftauchen, ist gute Stimmung vorprogrammiert – und diesmal ging es dafür sogar hoch hinaus! Nachdem die Jungen Zillertaler, bestehend aus Michael Ringler, Markus Unterlandstätter und Daniel Prantl, ihr legendäres Open Air nach 25 Ausgaben in den Ruhestand geschickt hatten, musste schließlich etwas Neues her. „Uns war diese Fanpflege ganz wichtig“, erzählt Unterladstätter der „Krone“. So wurde das „Gipfeltreffen“ geboren, das am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal Freunde der Band ins Zillertal lockte.
Am Samstag schnürten Jung und Alt gemeinsam die Wanderschuhe und machten sich auf den Weg zum Kasermandl am Penken. Oben warteten Kaiserwetter, Musik und jede Menge gute Laune. „Die Stimmung war sensationell. Ich bin sehr stolz auf unsere Fans, auf unsere Freunde“, schwärmt Unterladstätter. Mehr noch: „Es war einer der schönsten Nachmittage, die wir in den letzten 30 Jahren verbracht haben.“
Frühshopppen als krönender Abschluss
Und wer die Juzis kennt, weiß: Nach einem Gipfel ist noch lange nicht Schluss. Seit 1993 stehen Markus, Daniel und Michael gemeinsam auf der Bühne. Am Sonntag setzte ein Radio-U1-Frühschoppen dem Wochenende schließlich, wie Markus sagt, „noch ein Krönchen auf“. Mit dabei waren unter anderem Lisa Miko sowie Zillertaler Urgestein Erwin Aschenwald mit den Mayrhofnern.
So wurde aus dem einstigen Open Air ein etwas kleineres, dafür umso persönlicheres Wiedersehen. Oder, um im Bergjargon zu bleiben: Fanliebe auf höchstem Niveau.
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