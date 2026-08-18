Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fanliebe am Gipfel

Die Juzis feierten hoch über dem Zillertal

Adabei Österreich
18.08.2026 05:00
Für die „Juzis“ war es am Samstag „einer der schönsten Nachmittage, die wir je verbracht haben.“
Für die „Juzis“ war es am Samstag „einer der schönsten Nachmittage, die wir je verbracht haben.“(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Nach 25 Jahren Open Air setzen die Jungen Zillertaler nun auf ein persönlicheres Wiedersehen mit ihren treuen Anhängern. Beim zweiten „Gipfeltreffen“ am Penken wurde gemeinsam gewandert, musiziert und gefeiert – für Markus Unterladstätter einer der schönsten Nachmittage seit Jahrzehnten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wo die „Juzis“ auftauchen, ist gute Stimmung vorprogrammiert – und diesmal ging es dafür sogar hoch hinaus! Nachdem die Jungen Zillertaler, bestehend aus Michael Ringler, Markus Unterlandstätter und Daniel Prantl, ihr legendäres Open Air nach 25 Ausgaben in den Ruhestand geschickt hatten, musste schließlich etwas Neues her. „Uns war diese Fanpflege ganz wichtig“, erzählt Unterladstätter der „Krone“. So wurde das „Gipfeltreffen“ geboren, das am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal Freunde der Band ins Zillertal lockte.

+2
Fotos

Am Samstag schnürten Jung und Alt gemeinsam die Wanderschuhe und machten sich auf den Weg zum Kasermandl am Penken. Oben warteten Kaiserwetter, Musik und jede Menge gute Laune. „Die Stimmung war sensationell. Ich bin sehr stolz auf unsere Fans, auf unsere Freunde“, schwärmt Unterladstätter. Mehr noch: „Es war einer der schönsten Nachmittage, die wir in den letzten 30 Jahren verbracht haben.“

Frühshopppen als krönender Abschluss
Und wer die Juzis kennt, weiß: Nach einem Gipfel ist noch lange nicht Schluss. Seit 1993 stehen Markus, Daniel und Michael gemeinsam auf der Bühne. Am Sonntag setzte ein Radio-U1-Frühschoppen dem Wochenende schließlich, wie Markus sagt, „noch ein Krönchen auf“. Mit dabei waren unter anderem Lisa Miko sowie Zillertaler Urgestein Erwin Aschenwald mit den Mayrhofnern.

Lesen Sie auch:
Michael Ringler, Markus Unterladstätter und Daniel Prantl (v.l.) vorm „Krone“-Kalypso.
Die Jungen Zillertaler
Wiedersehen am Zrce Beach sorgte für Gänsehaut
24.07.2026
Jubel in Friesach
Zillertaler schenken Theaterverein ihre „Zipfeln“
11.11.2025

So wurde aus dem einstigen Open Air ein etwas kleineres, dafür umso persönlicheres Wiedersehen. Oder, um im Bergjargon zu bleiben: Fanliebe auf höchstem Niveau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
18.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
211.480 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
106.805 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Ausland
Social-Media-Wahn! Touristen stürmen die Dolomiten
87.436 mal gelesen
Die Dolomiten gleichen teilweise einem Ameisenhaufen.
Mehr Adabei Österreich
Fanliebe am Gipfel
Die Juzis feierten hoch über dem Zillertal
Sängerin im Wordrap
Erster Kuss und Modesünden: Vanessa Mai packt aus
Ansage an Hater
Tara im Talk: „Na und? Was, wenn ich schirch bin?“
Ex von Mode-Legende
Eva Cavalli: Die Frau, die Heidi Klum verkuppelte
Gar nicht so einfach
Raten Sie mal, welcher TV-Star hier zu sehen ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf