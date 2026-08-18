Rapid: Eine Einheit – das ist der neue Anspruch

Katzer: „Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren“

Wurde letzte Saison – nach einem ähnlich guten Start – noch über die Legionäre, die Nationalitäten, die Sprache diskutiert, so hat man jetzt das Gefühl, dass aus der Multikulti-Truppe eine Einheit gewachsen ist. Auch ein Verdienst von Trainer Johannes Hoff Thorup, der extrem auf das Klima achtet, viele Einzelgespräche führt. Wobei auch die „Transferpause“ von Sportchef Markus Katzer hilft: Bis auf Adamsen und Rückkehrer Nico Bajilczs ist keiner neu, man kennt sich. „Das ist der Schlüssel zum Erfolg, wir sind eingespielt“, sagt Katzer. „Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren.“