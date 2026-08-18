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Rapid: Eine Einheit – das ist der neue Anspruch

Bundesliga
18.08.2026 06:26
Seidl und Adamsen im Kabinen-Kreis.
Seidl und Adamsen im Kabinen-Kreis.(Bild: Red Ring Shots)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Drei Spiele, drei Siege: Rapid ist im Freudentaumel. Eine Einheit werden – das ist der neue Anspruch von Grün-Weiß. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager.

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Den Jubelkreis in der Kabine „zündet“ normal immer der „Mann des Spiels“ an, da brauchte Tonni Adamsen nach dem 8:0 gegen den GAK noch die Unterstützung von Kapitän Matthias Seidl, ehe die Mannschaft bei „SK Rapid Wien allez allez“ eskalierte. Da war der ganze Staff dabei.

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Katzer: „Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren“
Wurde letzte Saison – nach einem ähnlich guten Start – noch über die Legionäre, die Nationalitäten, die Sprache diskutiert, so hat man jetzt das Gefühl, dass aus der Multikulti-Truppe eine Einheit gewachsen ist. Auch ein Verdienst von Trainer Johannes Hoff Thorup, der extrem auf das Klima achtet, viele Einzelgespräche führt. Wobei auch die „Transferpause“ von Sportchef Markus Katzer hilft: Bis auf Adamsen und Rückkehrer Nico Bajilczs ist keiner neu, man kennt sich. „Das ist der Schlüssel zum Erfolg, wir sind eingespielt“, sagt Katzer. „Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren.“

Auch er im Transferfinale! Noch wischt Rapid Anfragen und Angebote für Nenad Cvetkovic (Samsunspor) und Co. vom Tisch. Das Play-off gegen die Hearts hat Priorität, der Einzug in die Ligaphase der Conference League soll die Millionen, um das finanzielle Loch der letzten Saison zu stopfen, bringen. Da sollte gegen die Schotten auch noch Romeo Amane helfen, im Idealfall seinen Preis weiter in die Höhe treiben.

Weitere Verkäufe von Schlüsselspielern sind nicht geplant, nur „Kaderleichen“ (etwa Andrija Radulovic) sollen Rapid noch verlassen. Man will sportlich ernten. „Die Erwartungen von außen gehen rauf und runter“, lächelt Hoff Thorup. „Wir können nur unsere Leistung beeinflussen, müssen so weitermachen.“

Gegen den GAK war man 93 Minuten dominant und hungrig! Früher hätte man nach einem 5:0 wohl „aufgehört“, diesmal nicht. Das ist jetzt der eigene Anspruch dieser Rapid-Truppe.

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