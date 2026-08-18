Steirer (41) wollte seinen Nachbarn anzünden

Ein psychisch kranker Steirer hat versucht, seinen Nachbarn mit Benzin zu übergießen, als die Garage des Wohnhauses bereits in Flammen stand! Mit einem Feuerlöscher konnte der Nachbar den 41-Jährigen in Schach halten und so wohl Schlimmeres verhindern. Gefasst wurde der Mann aber erst Stunden nach dem Anschlag.