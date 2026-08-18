Steirer (41) wollte seinen Nachbarn anzünden

Ein psychisch kranker Steirer hat versucht, seinen Nachbarn mit Benzin zu übergießen, als die Garage des Wohnhauses bereits in Flammen stand! Mit einem Feuerlöscher konnte der Nachbar den 41-Jährigen in Schach halten und so wohl Schlimmeres verhindern. Gefasst wurde der Mann aber erst Stunden nach dem Anschlag.
Es muss der blanke Albtraum gewesen sein, als ein Steirer in Grafendorf bei Hartberg Mitte Juli das Haus seines Nachbarn mit Benzin in Brand steckte. Das Garagentor brannte bereits lichterloh! Glücklicherweise bemerkte der Hausbesitzer, was der 41-Jährige da Wahnsinniges tat, und konnte ihn von viel Schlimmerem abhalten.
Denn, wie jetzt herauskam, wollte der psychisch Kranke nicht nur das Haus anzünden, sondern auch seinen Nachbarn! Als dieser nämlich mit dem Feuerlöscher den Garagenbrand zu löschen begann, versuchte der Feuerteufel, den Mann ebenfalls mit Benzin zu überschütten.
Doch mit dem Feuerlöscher spritzte der Oststeirer immer wieder in Richtung seines Nachbarn, der völlig außer sich war. So gelang es ihm, ihn auf Abstand zu halten, was ihm vermutlich auch das Leben gerettet hat.
Die U-Haft wurde Ende Juli aufgrund des psychiatrischen Gutachtens in eine vorläufige Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum umgewandelt.
Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz
Fahndung in drei Bundesländern
Der 41-Jährige ergriff mit dem Auto die Flucht. Polizeistreifen aus der Steiermark, dem Burgenland und Niederösterreich beteiligten sich an der Fahndung. Auch Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Drei Stunden nach dem Brandanschlag wurde der Verdächtige auf einem Feldweg im fast 90 Kilometer entfernten Sigleß im Burgenland festgenommen.
Steirer fühlte sich verfolgt und beobachtet
Laut Gutachten leidet der Steirer an schweren Wahnvorstellungen und fühlte sich von seinem Nachbarn verfolgt und beobachtet. Er befindet sich jetzt in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. „Die U-Haft wurde Ende Juli aufgrund des Gutachtens des beigezogenen psychiatrischen Sachverständigen in eine vorläufige Unterbringung umgewandelt“, so Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.
In Haft befindet sich der Steirer jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der versuchten, absichtlich schweren Körperverletzung. Hinweise auf einen Mordversuch hätten sich im Rahmen der Ermittlungen durch die Mordgruppe des LKA Steiermark nicht ergeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.