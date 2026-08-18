Sturm auf ORF: Geringe Strafe noch herabgesetzt

Ersatzfreiheitsstrafe deutlich reduziert

Grundsätzlich berief sich die Teilnehmerin beim Motiv für die Aktion auf eine „Notstandslage“, doch damit drang sie am Gericht nicht durch. Jedoch wurde nun die Vorhaft von neun Stunden und 25 Minuten angerechnet, die Geldstrafe reduzierte sich in puncto nicht befolgte Versammlungsauflösung auf 140,58 Euro. Die Ersatzfreiheitsstrafe wurde sogar von zehn Tagen und zwölf Stunden auf einen Tag und 19 Stunden reduziert.