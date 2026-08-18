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Auf Tormannsuche: Wird der WAC jetzt „Gliklich“?

Fußball National
18.08.2026 05:57
Lior Gliklich ist einer der Tormänner auf dem WAC-Notizblock.
Lior Gliklich ist einer der Tormänner auf dem WAC-Notizblock.(Bild: M. Bnei Reineh)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Auch ein Israel-Goalie steht bei den „Wölfen“ auf dem Zettel für die neue Nummer zwei: Lior Glicklich heißt der Mann – und er hat einen großen Vorteil ...

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Der Abgang von Goalie Nikolas Polster zum holländischen Erstligisten Nijmegen ist bekanntlich längst vollzogen. Die Suche nach einem Nachfolger aber noch nicht. Diese Woche möchte der WAC jedoch einen neuen Tormann präsentieren.

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