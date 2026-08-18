Wehrte sich mit Müllsack: Oma aus Wohnung verbannt

Ein Nachbarschaftsstreit in Linz zwischen einer 80-jährigen Oberösterreicherin und einem 56-jährigen Iraker eskalierte Anfang August völlig. Es steht Aussage gegen Aussage, doch Täterin sei die 80-Jährige, weil sie mit einem Müllsack zuschlug. Sie musste ihre Wohnung verlassen.
„Ich esse kaum, habe zwei Kilo abgenommen und bin mit den Nerven am Ende. Eigentlich will ich nur noch weg.“ Seit 1969 wohnt Ehrengard E. in einer schmucken Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Kleinmünchen in Linz. Fünf Kinder hat sie dort großgezogen, einiges erlebt. Doch seit dem 1. August ist das Leben der 80-Jährigen völlig aus den Fugen geraten.
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