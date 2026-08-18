Steiler Aufstieg, weicher Fall für ÖVP-Politiker

Nun könnte allerdings alles anders werden. Und das hat mit der „Raiffeisen Zeitung“ zu tun. Das für die ÖVP-Führungskader maßgebliche Zentralorgan hat eine unmissverständliche Botschaft an den Landwirtschaftsminister gerichtet: Auf dem Titelblatt und auf vier weiteren Seiten wird vor vertrocknenden Feldern und immer häufigeren Wetterextremen gewarnt und ein düsteres Bild von auf sich alleine gestellten Bauern gezeichnet.