So macht moderne Technik das Autofahren unsicherer

Eigentlich soll moderne Technik Autos sicherer machen. Ein beklemmendes Video, das in chinesischen Online-Netzwerken kursiert, zeigt, dass dies nicht immer so ist: Darin ist ein verunfalltes SU7-Elektroauto des chinesischen Tech-Konzerns Xiaomi zu sehen, das nach einem Crash mit hohem Tempo in der zentralchinesischen 20-Millionen-Stadt Chengdu Feuer fängt. Es ist mitten in der Nacht, der Fahrer sitzt noch im Auto. Passanten eilen herbei, um ihn herauszuziehen. Was dann passiert, raubt den Atem …