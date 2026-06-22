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So macht moderne Technik das Autofahren unsicherer

Digital
22.06.2026 16:47
Ein Tesla Model 3 mit versenkbaren elektrischen Türgriffen – windschlüpfrig, aber nicht ...
Ein Tesla Model 3 mit versenkbaren elektrischen Türgriffen – windschlüpfrig, aber nicht unbedingt ein Sicherheitsvorteil(Bild: Tesla)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Seit Jahren investieren Automobilhersteller Milliarden in Technologien, die Autofahrern das Leben erleichtern und ihre Reisen sicherer machen sollen. Doch nicht jede neue Technologie, die in unseren Autos Einzug hält, erhöht tatsächlich die Sicherheit – teilweise passiert das Gegenteil. Krone+ zeigt Ihnen, welche elektronischen Komponenten Autos unsicherer machen.

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Eigentlich soll moderne Technik Autos sicherer machen. Ein beklemmendes Video, das in chinesischen Online-Netzwerken kursiert, zeigt, dass dies nicht immer so ist: Darin ist ein verunfalltes SU7-Elektroauto des chinesischen Tech-Konzerns Xiaomi zu sehen, das nach einem Crash mit hohem Tempo in der zentralchinesischen 20-Millionen-Stadt Chengdu Feuer fängt. Es ist mitten in der Nacht, der Fahrer sitzt noch im Auto. Passanten eilen herbei, um ihn herauszuziehen. Was dann passiert, raubt den Atem …

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