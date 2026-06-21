So tappen Sie nicht in die typischen Reisefallen

Schon vor dem Urlaub, aber auch ab der ersten Minute, entscheidet sich, ob die Ferien wunderbar oder übel werden. Bereits der Weg ins Urlaubsland wartet mit Fallen auf, in die man nicht tappen sollte. So kann man sich am Flughafen Krankheitserreger „einfangen“, wenn man nicht auf Hygiene achtet. Wo muss man aufpassen?
Beachten Sie folgende „Keim-Hotspots“, mit denen Sie vielleicht nicht gerechnet hätten: Gepäckwägen, Check-in-Automaten, Plastikwannen bei der Sicherheitskontrolle und Armlehnen sowie Gurtschnallen im Flugzeug, aber auch Speise- oder Flugsicherheitskarten, Wasserhähne und Türknäufe. Später dann Türschnallen oder Lenkräder von Mietautos sowie Hotel-Fernbedienungen. Das bedeutet nicht, dass man sich überall in Gefahr begibt, dennoch sollten einfache Routinen dazu gehören: Regelmäßig Händewaschen und die Hände desinfizieren.
Übelkeit ist kein angenehmer Urlaubsstart
Reisekrankheit wird ebenfalls als Urlaubsfalle unterschätzt. Denn egal, ob im Auto, Bus, Flugzeug oder auf dem Schiff – wer mit Übelkeit zu kämpfen hat, erlebt keinen schönen Start in die freie Zeit. Wer zu diesen Beschwerden neigt, sollte schon vor der Fahrt nur leicht essen, ausreichend trinken und sich den richtigen Platz suchen: Im Auto und Bus vorn sitzen, im Flugzeug reist es sich am ruhigsten über den Tragflächen und auf dem Schiff liegt die beste Kabine mittig. Außerdem am besten viel frische Luft an Deck tanken. Nach vorn oder auf den Horizont schauen, nicht lesen und Smartphone-Pausen einlegen.
Schweiß macht vielen zu schaffen
Eine weitere typische Gesundheitsfalle im Urlaub, welche die meisten nicht bedenken, ist falsche Kleidung. Gerade, wenn Sie schnell schwitzen, sollten Sie auf leichte, atmungsaktive Kleidung in mehreren dünnen Schichten setzen. Naturfasern oder moderne Funktionsmaterialien können angenehmer sein als sehr enge, synthetische Stoffe. Ein dünnes Tuch oder eine leichte Jacke ist praktisch, wenn nach einer Hitzewallung plötzlich Frösteln einsetzt oder wenn Klimaanlagen sehr kühl eingestellt sind. Für lange Anreisen lohnt es sich, Wechselkleidung ins Handgepäck zu geben.
Durchfall und Verstopfung zählen zu den häufigsten Gesundheitsproblemen im Urlaub. Hier ist nicht nur intensive Handhygiene angesagt, sondern auch das genaue Aufpassen bei Eiswürfeln, geschältem Obst, Salaten oder rohen Speisen!
Mückenmittel müssen immer mit!
Mücken, Gelsen oder Bremsen können ebenfalls den Tag vermiesen. Bei juckenden Insektenstichen am besten auf kühlende Gels und entzündungshemmende Mittel zurückgreifen! Intensives Kratzen sollte man möglichst vermeiden, da sonst kleine Hautverletzungen entstehen, die sich entzünden können.
Um Reisefallen ganz weit auszuweichen, ist also gezielte Urlaubsplanung nötig. Holen Sie sich medizinische Beratung und Tipps vom Arzt und aus der Apotheke.
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