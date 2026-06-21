So tappen Sie nicht in die typischen Reisefallen

Übelkeit ist kein angenehmer Urlaubsstart

Reisekrankheit wird ebenfalls als Urlaubsfalle unterschätzt. Denn egal, ob im Auto, Bus, Flugzeug oder auf dem Schiff – wer mit Übelkeit zu kämpfen hat, erlebt keinen schönen Start in die freie Zeit. Wer zu diesen Beschwerden neigt, sollte schon vor der Fahrt nur leicht essen, ausreichend trinken und sich den richtigen Platz suchen: Im Auto und Bus vorn sitzen, im Flugzeug reist es sich am ruhigsten über den Tragflächen und auf dem Schiff liegt die beste Kabine mittig. Außerdem am besten viel frische Luft an Deck tanken. Nach vorn oder auf den Horizont schauen, nicht lesen und Smartphone-Pausen einlegen.