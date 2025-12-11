Flugreisen: So kommen Sie gesund im Urlaub an

Die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel stellen für viele Österreicherinnen und Österreicher eine willkommene Gelegenheit dar, dem kalten und trüben Wetter hierzulande zu entfliehen und in wärmere Gefilde zu jetten. Bevor im warmen Süden Sonne getankt werden kann, gilt es jedoch zunächst unbeschadet dorthin zu gelangen – kein leichtes Unterfangen in Zeiten grassierender Grippe- oder Coronawellen und anderer Erkrankungen, die sich in fliegenden „Sardinenbüchsen“ schnell verbreiten können.